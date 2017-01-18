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Савченко на переговори з терористами не уповноважували, – СБУ звинуватили нардепа у порушеннях

17:28, сьогодні 377 Читать новость на русском
Савченко
Савченко / РИА Новости Украина

Надія Савченко, опублікувавши списки осіб, які перебувають у полоні в бойовиків, порушила закон України "Про боротьбу з тероризмом".

Про це під час засідання комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони заявив начальник штабу Антитерористичного центру СБУ Геннадій Кузнецов, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, закон "Про боротьбу з тероризмом" визначає умови проведення переговорів з терористами, а також покладає ці обов'язки на осіб, спеціально уповноважених на це керівництвом оперативного штабу. Серед суб’єктів боротьби з тероризмом Верховної Ради або окремих депутатів немає.

Надія Вікторівна Савченко на це оперативним штабом управління АТО не уповноважена,
– заявив Геннадій Кузнецов.

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Він також зазначив, що надія Савченко не було уповноважена і на публікацію імен бранців, згідно ст. 17 цього ж закону.

"Зазначена стаття передбачає заборону поширення через ЗМІ або іншим шляхом інформації, яка може ускладнити проведення АТО і/або створити загрозу життю і здоров'ю заручників", – пояснив начальник штабу АТЦ.

Окрім того, дані про персональний склад представників оперативного штабу, які беруть участь в АТО, а також про осіб, які сприяють проведенню АТО, можуть бути оприлюднені лише за їхньою згодою. Частина з них знаходиться під грифом "Таємно".

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Нагадаємо, сьогодні Надію Савченко виключили з Комітету з нацбезпеки.

Окрім того, в комітеті ухвалили рішення звернутися до Генпрокуратури з проханням дати оцінку щодо того, чи є в діях нардепа Надії Савченко порушення закону про боротьбу з тероризмом і ознаки державної зради.

Теги: Україна Політика Надія Савченко Верховна Рада СБУ
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