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Телеканал новин 24 Савченко про виключення з ПАРЄ: Роботи мені вистачить
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Савченко про виключення з ПАРЄ: Роботи мені вистачить

17:26, 22 грудня 1357 Читать новость на русском
Надію Савченко виключили з ПАРЄ
Надію Савченко виключили з ПАРЄ / Getty Images

Народний депутат Надія Савченко часто має розбіжності в позиціях з "усіма колегами у парламенті" через те, що вона є тим політиком, який не хоче закривати очі на внутрішні проблеми, звертаючи увагу світу лише на зовнішні.

Таку заяву вона зробила під час спілкування з журналістами, передає "Укрінформ".

"У будь якому разі, якщо мене не переоберуть наступного разу до ПАРЄ, у народного депутата України залишається ще дуже великий фронт робіт, включно з міжнародними та у групах співдружності з різними країнами. Тому я думаю, що роботи мені вистачить, за це я не переживаю", – зазначила політик.

Також депутат підкреслила, що щороку відбуваються перевибори нового складу групи в ПАРЄ, кожного року можуть обиратися нові і нові члени. Однак сама вона "ще не цікавилася тим, як ця процедура проходить, тому що минулого разу її пропустили заочно".

Крім того, Савченко прокоментувала виключення з фракції "Батьківщина".

За словами льотчиці, її політичні бачення та бачення фракції, у якій вона перебувала, "просто є різними".

"Тому незалежно від моєї поїздки до Москви, чи Мінську, це все одно сталося б пізніше, але все одно сталося б", – заявила нардеп.

Герой України додала, що часто має розбіжності в позиціях з "усіма колегами в парламенті" через те, що вона є тим політиком, який не хоче закривати очі на внутрішні проблеми, звертаючи увагу світу лише на зовнішні.

Читайте також: Журналісти розповіли, як Надія Савченко хвалить Захарченка та Плотницького у Берліні

Нагадаємо, 22 грудня Верховна Рада проголосувала за виключення народного депутата Надії Савченко зі складу делегації України в Парламентській Асамблеї Ради Європи. За таке рішення проголосували 237 нардепів.

За словами її речниці, Савченко попередньо вже говорила про можливість її виключення з делегації ПАРЄ.

Теги: Надія Савченко ПАРЄ Україна Політика Верховна Рада ВО Батьківщина
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