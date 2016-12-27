Савченко розповіла, де бере гроші на свій політичний проект

Нардеп Надія Савченко під час презентації власної громадської платформи "РУНА" заявила, що її ніхто не фінансує.

Щоб не чути перебріхувань звідки гроші, бо кожен політичний проект має фінансуватися, і хто фінансує Савченко – ніхто мене не фінансує. Але є люди, які питають, як ми можемо допомогти. У нас є два відкритих фонди: один зареєстрований на мене, його відкрила сестра, ще коли я була у в’язниці, а другий фонд – відкритий на громадську організацію,

– сказала Савченко.

Нардеп зазначила, що вона готова до співпраці.

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