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Семирічна дівчинка написала зворушливий лист в Google з неочікуваним проханням

17:21, сьогодні 2367 Читать новость на русском
Лист в Google
Лист в Google / biz.liga.net

У США семирічна дівчинка Хлоя Бріджвотер написала лист генеральному директору Google з проханням взяти її на роботу.

Вона також поділилася своєю мрією стати олімпійською плавчинею. Зворушливе звернення без відповіді не залишилося. На нього відповів гендиректор компанії. Про це повідомляє ВВС.

Керівник Google Сундару Пічаї запевнив дитину, якщо вона буде наполегливою, то зможе досягнути всіх своїх цілей. Гендиректор висловив сподівання отримати від неї резюме, коли вона закінчить школу.

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Батько маленької Хлої Бріджвоте сам працює у компанії Google і він розповідав дитині про свою роботу. Дівчинці особливо сподобалося те, що там є гірки, м'які мішки-крісла та можна кататися на картах. Також Хлоя зазначила, що вона любить комп'ютери. У неї є планшет, на якому вона часто грає.

Теги: LifeStyle Google Інтернет
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