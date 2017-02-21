Сепаратист Аксьонов подякував Чуркіну за допомогу в анексії Криму

Так званий "голова Криму" Сергій Аксьонов відреагував на смерть тепер уже колишнього представника Росії в ООН Віталій Чуркіна.

Відповідний допис з’явився на його сторінці у Facebook.

"Глибоко сумуємо у зв'язку з кончиною Віталія Івановича Чуркіна. Це непоправна втрата. Видатний дипломат, патріот Росії, Віталій Іванович завжди послідовно та принципово відстоював інтереси нашої країни", – наголосив сепаратист.

На його думку, Чуркін доносив до світової спільноти "правду" про Крим та давав гідну відсіч тим, хто намагався замовчати та спотворити цю правду.

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Крім того, кримський слуга Путіна висловив найглибші та найщиріші співчуття керівництву Міністерства закордонних справ Росії, колегам, рідним і близьким покійного.

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Нагадаємо, увечері 20 лютого за день до свого 65-річчя у Нью-Йорку відправився на той світ постійний представник Кремля в ООН Віталій Чуркін.



За інформацією американських ЗМІ, дипломат помер через проблеми з серцем, натомість російські медіа стверджують, що його до інфаркту довели американські журналісти.