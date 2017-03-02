Серія смертоносних торнадо в США: моторошні фото та відео стихії

У вівторок, 1 березя, по території США пронеслася серія торнадо, в результаті чого загинули щонайменше 3 людини.
В результаті стихії деякі будинки були пошкоджені, а автомобілі розкидані по шосе. Більше 15 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості, пише CNN.
У штаті Міссурі смерч був такої сили, що підняв близько 15-20 старих автомобілів в повітря і викинув їх на окружну дорогу.
Окрім торнадо, національний гідрометцентр повідомив про випадання граду в Іллінойсі.
Читайте також: Руйнівний шторм накрив Британію – є жертви: з'явились видовищні фото стихії
Національна метеорологічна служба класифікувала торнадо як "смерч другого ступеня". Синоптики прогнозують не менше сувору погоду і на середу, 2 березня.