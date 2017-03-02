Серія смертоносних торнадо в США: моторошні фото та відео стихії

У вівторок, 1 березя, по території США пронеслася серія торнадо, в результаті чого загинули щонайменше 3 людини.

В результаті стихії деякі будинки були пошкоджені, а автомобілі розкидані по шосе. Більше 15 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості, пише CNN.

У штаті Міссурі смерч був такої сили, що підняв близько 15-20 старих автомобілів в повітря і викинув їх на окружну дорогу.

Окрім торнадо, національний гідрометцентр повідомив про випадання граду в Іллінойсі.

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WOW! Baseball-sized hail pelted Ottawa, IL tonight. (Credit: @Tornadodavewx/Twitter) Допис, поширений ABC 7 Chicago (@abc7chicago) Лют 28, 2017 о 8:36 PST

Національна метеорологічна служба класифікувала торнадо як "смерч другого ступеня". Синоптики прогнозують не менше сувору погоду і на середу, 2 березня.