Ще одне українське радіо оштрафували через недотримання квот

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала одеське "Радіо Глас "на 43,2 тисячі гривень у зв'язку з порушеннями закопроекту про квоти на україномовну музику в ефірах.

Як повідомляє прес-служба відомства, вказаному радіо провели позапланову перевірку. За її результатами було встановлено, що добовий обсяг ведення передач державною мовою в день моніторингу лише склав 30,9% (законом передбачено не менше 50%).

Також перевірка зафіксувала недотримання програмної концепції мовлення, оскільки транслювалися науково-просвітницькі передачі російського інтернет-порталу SeoPult.TV, хоча ліцензії не передбачено використання іноземного продукту.

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Нацрада зобов'язала "Радіо Глас" привести свої ефіри до відповідності до отриманих дозволів.

Нагадаємо, з 8 листопада 2016 року вступив в силу закон щодо частки музичних творів державною мовою в програмах телерадіоорганізацій. Згідно із законом, ефіри кожної телерадіоорганізації повинні складатися з національного аудіовізуального продукту не менш ніж на 50%.