00:16
3 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ РОМАН НАСІРОВ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Православний телефон. Грозний Fashion Week
Вєсті Кремля
22:11, 2 березня
Вєсті.UA. У Захарченка весняне загострення маразму. Савченко хоче, щоб до неї торкалися
Вєсті.UA
21:29, 2 березня
Бразильські таємниці буремного Донбасу
ЦРУ
08:21, 1 березня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Захмарні статки Медведєва
Випуск новин
22:44, 2 березня
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Україна
ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ РОМАН НАСІРОВ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ще одне українське радіо оштрафували через недотримання квот

00:08, сьогодні 22
Оштрафували одеське радіо
Оштрафували одеське радіо / mediasat.info

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала одеське "Радіо Глас "на 43,2 тисячі гривень у зв'язку з порушеннями закопроекту про квоти на україномовну музику в ефірах.

Як повідомляє прес-служба відомства, вказаному радіо провели позапланову перевірку. За її результатами було встановлено, що добовий обсяг ведення передач державною мовою в день моніторингу лише склав 30,9% (законом передбачено не менше 50%).

Також перевірка зафіксувала недотримання програмної концепції мовлення, оскільки транслювалися науково-просвітницькі передачі російського інтернет-порталу SeoPult.TV, хоча ліцензії не передбачено використання іноземного продукту.

Читайте також: Квоти на українську музику: що буде звучати на радіо і що загрожує за порушення закону

Нацрада зобов'язала "Радіо Глас" привести свої ефіри до відповідності до отриманих дозволів.

Нагадаємо, з 8 листопада 2016 року вступив в силу закон щодо частки музичних творів державною мовою в програмах телерадіоорганізацій. Згідно із законом, ефіри кожної телерадіоорганізації повинні складатися з національного аудіовізуального продукту не менш ніж на 50%.

Теги: гроші Законопроект Музика ЗМІ Україна
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Головні новини 2 березня: Трагедія на шахті на Львівщині, наближення безвізу
2 березня, 22:13 Головні новини 2 березня: Трагедія на шахті на Львівщині, наближення безвізу
679
Дипломатичні інтриги після
2 березня, 22:01 Дипломатичні інтриги після "смерті" Чуркіна лише починаються
Катерина Одарченко 1290
Електронний цифровий підпис: як отримати і за скільки?
2 березня, 21:00 Електронний цифровий підпис: як отримати і за скільки?
Анна Косинська 842
Зменшені субсидії: як перерахують допомогу держави
2 березня, 20:01 Зменшені субсидії: як перерахують допомогу держави
Яніна Ткачук 5714
Ще один генпрокурор США – всьо, або Як Путін став
2 березня, 18:02 Ще один генпрокурор США – всьо, або Як Путін став "чумним"
Дід Панас 2376
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Куховарка бойовиків зі Слов’янська добровільно здалася СБУ
 23 січня , 12:22
У Молдові спіймали бойовика з банди "Мотороли"
 17 грудня 2016 , 00:42
11 арештованих в Сімферополі кримських татар не виходять на зв'язок
23 лютого , 14:55
День Гідності і Свободи: спецпроект
 21 листопада 2016 , 19:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук