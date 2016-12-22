Синоптики розповіли, якою буде погода наприкінці тижня

У найближчу добу погода в Україні суттєво не зміниться.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Температура вночі становитиме 3 – 8 градусів морозу, в Карпатах до мінус 12. Вдень температура подекуди прогріється до 2 градусів тепла. Опадів не передбачають.

Також не буде опадів і 24 грудня. Температура вночі становитиме 1 – 6 градусів морозу, вдень від 3 морозу до 2 тепла. Холодніше буде на сході та у гірських регіонах від 0 до 5 градусів морозу вдень, і до мінус 11 вночі.

Схожою буде погода і 25 грудня. Температура вночі коливатиметься від 1 до 7 градусів морозу, холодніше буде лише на сході. Вдень варто очікувати на легкий мороз.

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