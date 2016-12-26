Скандал навколо катастрофи Ту-154: в Росії вже хочуть відібрати громадянство у двох журналістів

Одіозний російський депутат Віталій Мілонов пропонує позбавити громадянства двох російських журналістів Аркадія Бабченка та Божену Ринську нібито за їхні висловлювання про жертв катастрофи російського літака Ту-154.

Про це сам Мілонов написав у своєму Facebook.

Скандальний російський депутат пропонує не просто позбавити громадянства російських журналістів, але й видворити їх із країни і відібрати майно.

Аркадій Бабченко пояснив, що йдеться нібито про їхні з Ринською висловлювання про жертв, що загинули у катастрофі літака Ту-154 біля російського Сочі.

На пропозицію Мілонова вже встигли відреагувати у Кремлі.

"Язик" Путіна Дмитро Пєсков каже, що цілком розуміє реакцію суспільства на подібні вислови журналістів.

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Росіяни вже навіть збирають голоси під петицією про позбавлення громадянства Божену Ринську.

Як пише видання "Сноб" петиція вийшла після того, як Божена Ринська написала у своєму Facebook допис, в якому висловилася про журналістів російського пропагандистського журналу НТВ, які загинули в авіакатастрофі Ту-154 в Сочі.

Весь ансамбль Александрова! Весь... Ні б весь борт НТВ... Чому прекрасний ансамбль? Спасибі, звичайно, боженьці за бонус у вигляді знімальної групи НТВошек, але решта-то чому?

– написала Ринська.

Пізніше вона написала, що обмежить доступ до деяких записів через втручання адміністрації Facebook.

У своїх попередніх дописах журналістка пояснює, за що так ненавидить працівників цього російського телеканалу.

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Нагадаємо, в ніч 25 грудня у Чорному морі неподалік від Сочі зазнав катастрофи літак Міноборони Росії Ту-154, що летів до Сирії. На його борту перебували 84 пасажири – переважно військовослужбовці ЗС РФ, артисти ансамблю імені Александрова і 9 представників російських ЗМІ.



