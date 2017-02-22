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Скандального Артеменка викликають на допит до прокуратури

20:06, сьогодні 11
Артеменка викликають на допит
Артеменка викликають на допит / Солідарність правих сил

Прокуратура Автономної Республіки Крим скерувала повістку на допит народному депутату Андрію Артеменку, проти якого порушено справу про замах на територіальну цілісність України.

Про це повідомляє "УНІАН" із посиланням на прес-секретаря генпрокурора України Ларису Сарган.

Йому повістку хотіли вручити сьогодні в Раді, але не знайшли там. Тому йому її послали (за місцем проживання і роботи),
– сказала Сарган.

Вона додала, що на Артеменка чекають в прокуратурі в п'ятницю, 24 лютого.

Нагадаємо, скандал навколо народного депутата Андрія Артеменка розгорівся, коли стало відомо, що він нібито пропонував здати в "оренду" Крим на 50 чи 100 років в обмін на мир між Україною та Росією. 20 лютого його виключили зі складу фракції Радикальної партії Олега Ляшка, за списком якої він пройшов у Раду.

Теги: Україна Політика Андрій Артеменко
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