Скільки автомобілів було звільнено із снігових заметів: вражаюча цифра

Потужні опади, з яким не змогли в повній мірі справитися комунальні служби, призвели до того, що чимало українців опинялися в сніговій пастці на трасах.

За даними ДСНС, лише з 4 по 10 січня було вивільнено із снігових заметів 1897 автомобілів, в яких перебувало 4623 особи.

Слід зазначити, що через складні погодні умови (снігопад, хуртовини), залишається закритим рух для всіх видів транспорту на автодорозі М-15 Одеса – Рені. Окрім того, залишається обмеження в русі для великовагового транспорту на а/д М-13 Кропивницький – Платонове, км 157+216 – км 254+416.

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У зв’язку з погіршенням погодних умов (сильний сніг, який супроводжується поривчастим вітром 15-20 м/с., хуртовинами, сніговими заметами та температурою повітря до -12 С), заборонено рух автотранспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування (державного та місцевого значення), які пролягають територією Арцизського, Біляївського, Білгород-Дністровського, Кілійського, Лиманського, Ізмаїльського, Овідіопольського, Ренійського, Саратського, Татарбунарського районів Одеської області, до 9:00 години 11 січня, крім автодоріг М-05 Київ-Одеса, М-05-01 Обхід м. Одеси та М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ (на Таганрог).