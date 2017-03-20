23:07
20 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА ТРАНШ МВФ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Путінське загострення Аксьонова. Поклонська викликає духів
Вєсті Кремля
20:52, 18 березня
Вєсті UA. Конопляна столиця України. СуперПарубій
Вєсті.UA
20:21, сьогодні
Нагрітися на тернополянах. Що не так з торф’яними котельнями в спальних районах Тернополя
ЦРУ
08:02, 17 березня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Рейдерський напад на пансіонат. Звинувачення Порошенка
Випуск новин
22:09, сьогодні
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, 15 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
БЛОКАДА ТРАНШ МВФ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Скільки заплачено, стільки вони і проросійські, – експерт про візити європейців до Криму

22:19, сьогодні 107 Читать новость на русском
Мітинг у Криму
Мітинг у Криму / Getty Images

Проросійські висловлювання деяких європейських депутатів насправді є непопулярними серед електорату.

Таку думку висловив директор Центру європейських ініціатив Євген Криштафович з приводу візиту європейських політиків до окупованого Криму, повідомляють Крим Реалії.

Їх проросійська позиція – це не більше, ніж виконання контракту. Скільки заплачено, стільки вони і проросійські. Тільки в Латвії та Естонії в певній електоральній групі можна зловити якусь кількість голосів. Там теж свій Донбас є серед електоральних груп,
– сказав він.

На думку експерта, у країнах західної Європи з гаслами "Хай живе Путін", який окуповує Крим, дуже легко втратити голоси і дуже складно їх здобути.

Оскільки цим партіям необхідні гроші, вони легко купуватися різними режимами: і путінським режимом, і іншими,
– пояснив Криштафович.

При цьому експерт зауважив, що популярними є популістські висловлення щодо децентралізації Євросоюзу.

Читайте також: Політолог пояснив, навіщо Росія "возить" європейців в анексований Крим

Нагадаємо, у російських ЗМІ повідомили, що в окупований Крим приїхала делегація європейських та українських політиків.

Служба безпеки України запровадила санкції проти громадян Сербії та Чехії, які на запрошення так званої влади Криму приїхали на окупований півострів. Інформація щодо українців офіційно не підтвердилася.

Теги: Україна Новини Криму Анексія Криму Україна-Росія
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
Готівкові курси валют 28 грудня: євро та долар синхронно дорожчають
 28 грудня 2016 , 20:02
Незвичний мурал з Шевченком з’явився у Києві
7 жовтня 2016 , 18:03
Як живеться український бійцям за 100 метрів від ворога: репортаж з передової
 сьогодні , 22:47
В Авдіївці відновили електропостачання
 7 березня , 16:06
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук