Скільки заплачено, стільки вони і проросійські, – експерт про візити європейців до Криму

Проросійські висловлювання деяких європейських депутатів насправді є непопулярними серед електорату.

Таку думку висловив директор Центру європейських ініціатив Євген Криштафович з приводу візиту європейських політиків до окупованого Криму, повідомляють Крим Реалії.

Їх проросійська позиція – це не більше, ніж виконання контракту. Скільки заплачено, стільки вони і проросійські. Тільки в Латвії та Естонії в певній електоральній групі можна зловити якусь кількість голосів. Там теж свій Донбас є серед електоральних груп,

– сказав він.

На думку експерта, у країнах західної Європи з гаслами "Хай живе Путін", який окуповує Крим, дуже легко втратити голоси і дуже складно їх здобути.

Оскільки цим партіям необхідні гроші, вони легко купуватися різними режимами: і путінським режимом, і іншими,

– пояснив Криштафович.

При цьому експерт зауважив, що популярними є популістські висловлення щодо децентралізації Євросоюзу.

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Нагадаємо, у російських ЗМІ повідомили, що в окупований Крим приїхала делегація європейських та українських політиків.



Служба безпеки України запровадила санкції проти громадян Сербії та Чехії, які на запрошення так званої влади Криму приїхали на окупований півострів. Інформація щодо українців офіційно не підтвердилася.