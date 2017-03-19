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#СловаРянять: в Україні стартувала кампанія проти мови ворожнечі

00:07, сьогодні 279 Читать новость на русском

У київському метро та у Дніпрі з’явилися плакати, які мають привернути увагу до проблеми мови ворожнечі та негативних стереотипів, які існують в українському суспільстві. Невдовзі такі плакати мають з’явитися і у Львові.

На плакатах "затавровані" представники тих соціальних груп, які найбільше потерпають від словесного насилля – ЛГБТ, жінки, емігранти.

"Мова ворожнечі в публічному просторі чи приватному житті сприяє розповсюдженню злочинів на ґрунті ненависті. Слова не тільки залишають шрами, вони спонукають до реальних дій - фізичної агресії та насильства", – стверджують автори проекту Stop Hate.

До кожного з плакату додається посилання, де розвінчуються найпоширеніші міфи про тих, хто піддається мові ворожнечі.

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Теги: Україна Фотоновини Реклама ЛГБТ
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