СловаРянять: в Україні стартувала кампанія проти мови ворожнечі

У київському метро та у Дніпрі з’явилися плакати, які мають привернути увагу до проблеми мови ворожнечі та негативних стереотипів, які існують в українському суспільстві. Невдовзі такі плакати мають з’явитися і у Львові.

На плакатах "затавровані" представники тих соціальних груп, які найбільше потерпають від словесного насилля – ЛГБТ, жінки, емігранти.

"Мова ворожнечі в публічному просторі чи приватному житті сприяє розповсюдженню злочинів на ґрунті ненависті. Слова не тільки залишають шрами, вони спонукають до реальних дій - фізичної агресії та насильства", – стверджують автори проекту Stop Hate.

До кожного з плакату додається посилання, де розвінчуються найпоширеніші міфи про тих, хто піддається мові ворожнечі.

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