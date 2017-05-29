23:56
29 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ УРАГАН У МОСКВІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Православна хода проти хіп-хопу. Юний Гамлет у Росії
Вєсті Кремля
23:52, сьогодні
Вєсті.UA. Спортивні амбіції Захарченка. Секс-символ у Верховній Раді
Вєсті.UA
23:01, сьогодні
Недолюстровані: як стара правоохоронна система повільно просочується в нову
ЦРУ
08:57, 26 травня
Випуск новин за 22:00: Руйнівний фонтан. До Європи з дітьми
Випуск новин
22:56, сьогодні
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ УРАГАН У МОСКВІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Смертоносний ураган у Москві: жителі столиці РФ забули про найголовніше

23:10, сьогодні 1543 Читать новость на русском
Ураган у Москві забрав життя більше десятка людей
Ураган у Москві забрав життя більше десятка людей / Getty Images

Нищівний ураган у Москві став одним із найсмертоносніших у історії, натомість жителів столиці РФ це взагалі не хвилює, оскільки їхня тачка є їм набагато важливішою.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише заступник генерального директора кримськотатарської телерадіокомпанії ATR і екс-співробітник видання "Московський комсомолець" Айдер Муждабаєв.

"У Москві 29 травня ураган убив щонайменше 14 людей. Я двадцять років пропрацювала в московській газеті, і, чесно, не пригадаю подібної кількості жертв. Але, судячи з ФБ-стрічки, москвичів це хвилює у тридцять третю чергу", – підкреслює він.

Читайте також: Ураган у Москві за кількістю жертв увійшов у історію

За його словами, жителі російської столиці не демонструють жодної рефлексії.

"Вони постять фотки битих машин, зламаних дерев та інші забавні пейзажі. Про загиблих мало хто не те, що не згадує, а здається, в принципі не має їх на увазі. Була людина, немає людини – яка різниця, якщо моя тачка вціліла?" – наголошує журналіст.

Також він зауважив, що деякі свідомі москвичі це помітили та вказують на цю дикість.

Але їхні слова – голос, що волає в аморальній пустелі. Байдужість до всіх життів, крім свого, стала візитівкою більшості населення РФ, що проковтнуло українців, убитих їхньою ж країною. І так само спокійно проходять повз них смерті співвітчизників,
– обурюється заступник генерального директора ATR.

Крім того, Айдер Муждабаєв стверджує, що самі росіяни вже просто не помічають цього, щоправда з боку така їхня поведінка є дуже помітною.

"Мої співчуття рідним загиблих і потерпілих. Це велике горе, особливо моторошно, коли оточуючим тебе начебто людям на нього наплювати", – підсумував представник ЗМІ.

Нагадаємо, 29 травня у Москві спостерігався дуже потужний ураган. Місцеві поширюють фото зі стихії і кажуть, що виглядало, наче настав кінець світу.

За останніми офіційними даними, жертвами стихії стали 11 людей і близько півсотні було травмовано. Крім того, внаслідок стихії постраждали навіть Кремль у Москві та 44-метрова піраміда у Підмосков’ї.

До слова, про стихію москвичів ніхто не попереджав, як це зазвичай буває у таких випадках.

Теги: Москва Новини Росії Ураган у Москві Надзвичайні ситуації Стихійні лиха Жертви журналісти
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 71
З'явились шокуючі деталі у справі знущання над 10-річним хлопчиком
 15 квітня , 16:47
"Розбуди мене в 4:20": як в Україні діють "групи смерті" для підлітків
 19 лютого , 19:45
"Маски-шоу від Юри": про причини і наслідки антикорупційної операції правоохоронців
 25 травня , 19:05
Хто в Раді готовий зняти недоторканність з Новинського: перелік фракцій
 7 грудня 2016 , 12:48
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук