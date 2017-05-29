Смертоносний ураган у Москві: жителі столиці РФ забули про найголовніше

Нищівний ураган у Москві став одним із найсмертоносніших у історії, натомість жителів столиці РФ це взагалі не хвилює, оскільки їхня тачка є їм набагато важливішою.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише заступник генерального директора кримськотатарської телерадіокомпанії ATR і екс-співробітник видання "Московський комсомолець" Айдер Муждабаєв.

"У Москві 29 травня ураган убив щонайменше 14 людей. Я двадцять років пропрацювала в московській газеті, і, чесно, не пригадаю подібної кількості жертв. Але, судячи з ФБ-стрічки, москвичів це хвилює у тридцять третю чергу", – підкреслює він.

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За його словами, жителі російської столиці не демонструють жодної рефлексії.

"Вони постять фотки битих машин, зламаних дерев та інші забавні пейзажі. Про загиблих мало хто не те, що не згадує, а здається, в принципі не має їх на увазі. Була людина, немає людини – яка різниця, якщо моя тачка вціліла?" – наголошує журналіст.

Також він зауважив, що деякі свідомі москвичі це помітили та вказують на цю дикість.

Але їхні слова – голос, що волає в аморальній пустелі. Байдужість до всіх життів, крім свого, стала візитівкою більшості населення РФ, що проковтнуло українців, убитих їхньою ж країною. І так само спокійно проходять повз них смерті співвітчизників,

– обурюється заступник генерального директора ATR.

Крім того, Айдер Муждабаєв стверджує, що самі росіяни вже просто не помічають цього, щоправда з боку така їхня поведінка є дуже помітною.

"Мої співчуття рідним загиблих і потерпілих. Це велике горе, особливо моторошно, коли оточуючим тебе начебто людям на нього наплювати", – підсумував представник ЗМІ.

Нагадаємо, 29 травня у Москві спостерігався дуже потужний ураган. Місцеві поширюють фото зі стихії і кажуть, що виглядало, наче настав кінець світу.



За останніми офіційними даними, жертвами стихії стали 11 людей і близько півсотні було травмовано. Крім того, внаслідок стихії постраждали навіть Кремль у Москві та 44-метрова піраміда у Підмосков’ї.



До слова, про стихію москвичів ніхто не попереджав, як це зазвичай буває у таких випадках.