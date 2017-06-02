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Зима на Юпітері: з’явилися дивовижні фото "хмар" на планеті

22:00, сьогодні 435 Читать новость на русском
"Сніг" на Юпітері / NASA

Національне космічне агентство США (NASA) опублікувало фотографії більш ніж 80-кілометрових "хмар" на поверхні Юпітера.

Знімки зробив космічний апарат Juno, який аж 5 років долав відстань, щоб зафіксувати це явище, передає портал Metro.

Поблизу Юпітера Juno пролітав минулого літа, однак тільки тепер науковці NASA опрацювали та оприлюднили серію знімків.

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Один із дослідників NASA Скотт Болтон назвав зафіксоване явище "снігопадом".

"Сніг" на Юпітері

За його словами, "хмари" розташовані настільки високо, що майже стовідсотково опади із них заморожені.

"Це швидше за все аміачний лід, але там можуть бути змішані вода з льодом – тому ми не можемо пояснити, що є в сонові, – розповідає Болтон.

Теги: LifeStyle Космос NASA
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