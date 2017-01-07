Собаки на смерть загризли чоловіка на Київщині

Вранці 7 січня на чоловіка у селі Кучаків Бориспільського району напали чотири собаки, які втекли з вольєру. Від отриманих травм чоловік помер.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Київської області.
"На місце пригоди одразу прибула слідчо-оперативна група Бориспільської поліції разом з кінологами Головного управління поліції Київщини, ветеринарна служба. Собак-нападників застрелили з мисливської зброї. Тіла тварин направили на ветеринарну експертизу", – йдеться у повідомленні.
Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство". Встановлюються всі обставини події.
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