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Телеканал новин 24 Сьогодні біженці становлять велику загрозу, – міністр внутрішніх справ Баварії
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Сьогодні біженці становлять велику загрозу, – міністр внутрішніх справ Баварії

21:53, 22 грудня 373 Читать новость на русском
Міністр внутрішніх справ Баварії Йоахим Херрман
Міністр внутрішніх справ Баварії Йоахим Херрман / РБК-Украина

У зв'язку з терактом у Берліні Баварія посилила прикордонний контроль, а міністр внутрішніх справ Баварії закликає до створення транзитних зон для біженців.

Про це пише Die Welt.

В одному зі своїх інтерв'ю Йоахим Херрман заявив, що перед в'їздом до країн ЄС особу кожного біженця потрібно детально перевіряти – з метою мінімізації ризиків.

Багато з тих, хто до нас приїжджає, несуть загрозу безпеці. Ми повинні її мінімізувати і детально встановлювати особу тих, хто просить статус біженця. Неприпустимо, щоб підозрюваний мав кілька імен, місць і дат народження. Це неприпустимо для правової держави,
– підкреслив Херрман.

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Нагадаємо, ввечері 19 грудня вантажівка протаранила різдвяний ярмарок у Берліні. Внаслідок наїзду 12 людей загинуло, 49 зазнали поранень. Спершу поліція затримала підозрюваного пакистанця, проте за відсутності доказів, його відпустили. Відповідальність за теракт у Берліні взяли на себе терористи ІДІЛ.

Теги: Теракт у Берліні Політика Тероризм біженці
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