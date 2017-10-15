17:12
15 жовт 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕФЕРЕНДУМ У КАТАЛОНІЇ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Навіщо перейменовувати Крим. Собаки Володимира Путіна
Вєсті Кремля
19:25, 14 жовтня
Вєсті.UA.Жир. Парнокопитний шабаш Верховної Ради. Політичний ломбард Юлії Тимошенко
Вєсті.UA
18:45, 14 жовтня
Хто залишає людей роками без власного житла: резонансне розслідування
ЦРУ
07:45, 13 жовтня
Випуск новин за 15:00: Віче в Миколаєві. Заборона в’їзду друга Саакашвілі
Випуск новин
15:56, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕФЕРЕНДУМ У КАТАЛОНІЇ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ

Соратника Саакашвілі затримали у "Борисполі"

13:48, сьогодні 707 Читать новость на русском
Коба Накопія
Коба Накопія / Соцмережі

У Міжнародному аеропорту "Бориспіль" було затримано депутата парламенту Грузії Кобу Накопія. Крім того, було ухвалено рішення по його депортацію.

Про це колишній очільник Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі написав на своїй сторінці у Facebook і оприлюднив відповідний документ.

За словами політика, грузинський депутат є його соратником і членом партії "Єдиний національний рух", яку він створював і почесним головою, якої є.

Читайте також: Саакашвілі звинуватив Державну міграційну службу у бездіяльності

"Єдиний національний рух" брав активну участь к Революції Гідності, Давид Кіпіані став одним із Небесної сотні, кілька наших активних прихильників поклали голови у складі Збройних Сил України на Донбасі. ЕНР переьуває у жорсткій опозиції до найбільшого приватного акціонера "Газпрому", російського олігарха Іванішвілі, на зустріч і переговори з яким їздив Порошенко в Грузію незадовго до позбавлення мене громадянства", – додає Саакашвілі.

Крім того він зазначив, що до "чорного списку" прикордонників грузинських депутатів від його партії вносив також перед Майданом президент-утікач Віктор Янукович.

До слова, сам Накопія у коментарі "Українській правді" розповів деталі.

"Після прильоту до Борисполя українські прикордонники вручили мені документ про заборону в'їзду на територію України. Причин не пояснили. В'їзд мені заборонив якийсь уповноважений орган. Зараз я перебуваю в лаунж-зоні, і мені пропонують вилетіти з України до Грузії рейсом о 20:10", – зауважив він.

Як підкреслив екс-заступник Генпрокурора та член партії "Рух нових сил" Давид Сакварелідзе у коментарі 24 Каналу, це справа рук українських високопосадовців, які до "чорного списку" заносять усіх, хто їде підтримувати Саакашвілі.

"Ми будемо всіх формальних елементів, звичайно, дотримуватися. Будемо писати відповідні скарги, звертатися до суду тощо. Але ви ж знаєте, що це не має ніякого сенсу та значення", – переконує ще один соратник Саакашвілі.

Коментар Саквалерідзе щодо затримання в "Борисполі" Накопія

Нагадаємо, 17 жовтня Міхеїл Саакашвілі та його політсила "Рух нових сил" планують влаштувати масштабний мітинг під Верховною Радою.

Теги: Новини України Новини політики Грузія Міхеїл Саакашвілі Бориспіль Держприкордонслужба
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Більша частина українців не розуміють, що таке справжня
сьогодні, 16:01 Більша частина українців не розуміють, що таке справжня "гібридна війна"
Володимир Шередега 363
На самом деле даже такие страны как КНДР уже третий год динамят Кремль
сьогодні, 12:02 На самом деле даже такие страны как КНДР уже третий год динамят Кремль
Злой Одессит 1573
Будни
сьогодні, 08:17 Будни "ЛНР": люди начинают осознавать, чего они лишились за последние три года перемен
Ольга Черненко 4379
Еще немного и в ПАСЕ членов украинской делегации начали бы бить ногами
14 жовтня, 22:05 Еще немного и в ПАСЕ членов украинской делегации начали бы бить ногами
Микола Спиридонов 8720
Страна слабого государства
14 жовтня, 19:00 Страна слабого государства
Павло Казарін 1439
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Путін прибув в анексований Крим
 24 червня , 16:15
Російські ватажки на Донбасі приховують смерть підлеглих задля наживи, – розвідка
 16 квітня , 14:42
Українець Коробов здобув престижну перемогу на шаховому турнірі
 сьогодні , 11:34
СБУ зняла заборону на в'їзд двом іспанським журналістам
 13 жовтня , 14:20
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук