Соратника Саакашвілі затримали у "Борисполі"

У Міжнародному аеропорту "Бориспіль" було затримано депутата парламенту Грузії Кобу Накопія. Крім того, було ухвалено рішення по його депортацію.

Про це колишній очільник Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі написав на своїй сторінці у Facebook і оприлюднив відповідний документ.

За словами політика, грузинський депутат є його соратником і членом партії "Єдиний національний рух", яку він створював і почесним головою, якої є.

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"Єдиний національний рух" брав активну участь к Революції Гідності, Давид Кіпіані став одним із Небесної сотні, кілька наших активних прихильників поклали голови у складі Збройних Сил України на Донбасі. ЕНР переьуває у жорсткій опозиції до найбільшого приватного акціонера "Газпрому", російського олігарха Іванішвілі, на зустріч і переговори з яким їздив Порошенко в Грузію незадовго до позбавлення мене громадянства", – додає Саакашвілі.

Крім того він зазначив, що до "чорного списку" прикордонників грузинських депутатів від його партії вносив також перед Майданом президент-утікач Віктор Янукович.

До слова, сам Накопія у коментарі "Українській правді" розповів деталі.

"Після прильоту до Борисполя українські прикордонники вручили мені документ про заборону в'їзду на територію України. Причин не пояснили. В'їзд мені заборонив якийсь уповноважений орган. Зараз я перебуваю в лаунж-зоні, і мені пропонують вилетіти з України до Грузії рейсом о 20:10", – зауважив він.

Як підкреслив екс-заступник Генпрокурора та член партії "Рух нових сил" Давид Сакварелідзе у коментарі 24 Каналу, це справа рук українських високопосадовців, які до "чорного списку" заносять усіх, хто їде підтримувати Саакашвілі.

"Ми будемо всіх формальних елементів, звичайно, дотримуватися. Будемо писати відповідні скарги, звертатися до суду тощо. Але ви ж знаєте, що це не має ніякого сенсу та значення", – переконує ще один соратник Саакашвілі.

Коментар Саквалерідзе щодо затримання в "Борисполі" Накопія

Нагадаємо, 17 жовтня Міхеїл Саакашвілі та його політсила "Рух нових сил" планують влаштувати масштабний мітинг під Верховною Радою.