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Справа Януковича: назвали високопосадовців, яких допитають як свідків

19:49, сьогодні 149 Читать новость на русском
Віктор Янукович
Віктор Янукович / Getty Images

Звинувачення у справі про державну зраду Віктора Януковича не буде допитувати Президента Петра Порошенка, але допитає як свідків Олександра Турчинова, Арсена Авакова і Арсенія Яценюка.

Про це розповів прокурор Головної військової прокуратури Руслан Кравченко, повідомляє Інтерфакс.

"Сторона звинувачення пана президента не планує викликати на допит до суду, тому що в цьому немає процесуальної необхідності для встановлення вини Віктора Януковича в цій справі", – прокоментував прокурор заяву адвокатів екс-президента.

При цьому прокурор зазначив, що під час досудового слідства були допитані Турчинов, Аваков і Яценюк і вони будуть викликані на допит у справі в якості свідків.

Також він додав, що необхідності у присутності на судовому процесі генпрокурора України Юрія Луценка немає.

Нагадаємо, президента-втікача Віктора Януковича звинувачують у скоєнні злочинів одразу за кількома статтями, серед яких і державна зрада. 29 травня в Оболонському суді Києва розпочалось попереднє судове засідання у цій справі.

Теги: Україна Віктор Янукович Петро Порошенко
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