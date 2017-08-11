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Стала відома доля українців, яких спіймали з 18 тоннами гашишу

13:49, сьогодні 5
Суховантаж Lady Boss
Суховантаж Lady Boss / Фото з відкритих джерел

Стан затриманих в Іспанії за підозрою в контрабанді наркотиків українських моряків – задовільний.

Про це розповів начальник управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич, повідомляє "Радіо Свобода".

Він зазначив, що моряків утримують в закладі тримання міста Альмерія.

За його словами, український консул підтримує постійний контакт з адвокатом та іспанськими правоохоронцями, у провадженні яких є справа.

Кирилич додав, що затриманих забезпечили державним адвокатом, а також україномовним перекладачем.

Нагадаємо, суховантаж Lady Boss королівський спецназ взяв під контроль у Середземному морі, біля південного узбережжя Іспанії. На кораблі були 11 українців. За даними іспанської влади, під час огляду на судні виявили 600 мішків з гашишем вагою 18 тонн.

Теги: Наркотики Новини України
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