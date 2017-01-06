Стало відомо, скільки кандидатів подали заявки на посаду голови Нацполіції

На участь у конкурсі на посаду голови Національної поліції України подали заявки 20 людей.

Про це повідомив радник глави МВС Іван Варченко в ефірі одного з українських телеканалів.

"Список учасників буде після того, як свою роботу почне конкурсна комісія. Не виключаю, що там будуть і народні депутати, і інші публічні особи", – уточнив він.

Варченко також вказав, що "якась частина людей відразу не пройде через те, що не відповідає формальним ознакам, які виписані в законі про Нацполіціі".

За словами радника глави МВС, документи можна подавати ще два дні, конкурсна комісія почне розглядати заявки після 15 січня.

Нагадаємо, народний депутат від Блоку Петра Порошенка Мустафа Найєм мав намір взяти участь в конкурсі на посаду голови Національної поліції.