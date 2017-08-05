08:52
5 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Як постраждав Путін через риболовлю. Росіяни знову б’ються за харчі
Вєсті Кремля
00:56, сьогодні
Вєсті.UA. Війни Ляшка. Скільки українців відправились у РФ з початку року
Вєсті.UA
20:46, 4 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 22:00: Аферисти у Львові. Військові вдруге зайшли на позиції у Мар'їнці
Випуск новин
23:10, 4 серпня
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Страшне ДТП на Волині: маршрутка врізалася в КАМАЗ, 15 людей травмовані

21:12, 4 серпня 1074 Читать новость на русском

У Луцьку 4 серпня водій маршрутки в’їхав у вантажівку ззаду, внаслідок чого 15 пасажирів зазнали травм.

За попередньою інформацією, 57-річному водію стало погано. У лікарні, куди доправили жителя Рожищенського району, погіршення його самопочуття пов’язали зі неймовірною спекою.

Читайте також: Lanos потрапив у страшну аварію на Вінниччині: в машині ніхто не вижив

Серед травмованих пасажирів – двоє дітей. У лікарню забрали чотирьох дорослих і одного хлопчика.

"З ДТП було доставлено 15 осіб. Одну жінку госпіталізовали в реанімаційне відділення, двоє в нейрохірургії. Характер травм – політравми: черепно-мозкові, переломи", – зазначив заступник головного лікаря Луцького травмпункту Андрій Смольянинов.

За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі слідство встановлює остаточні причини аварії.

Теги: Новини України Аварії та ДТП Луцьк
Джерело: 24 Канал
Новини за 4 серпня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Будни
сьогодні, 08:32 Будни "ЛНР": "власть" здесь сделала все, чтобы у мужчин был один выбор – армия
Ольга Черненко 209
У Москви залишився один вихід: тримати перед очима приклад розвалу СРСР
4 серпня, 22:03 У Москви залишився один вихід: тримати перед очима приклад розвалу СРСР
Блог Медіа 2296
В чем залог успеха Руанды
4 серпня, 21:00 В чем залог успеха Руанды
Іван Яковина 663
Вступна кампанія-2017: найпопулярніші виші серед абітурієнтів
4 серпня, 20:02 Вступна кампанія-2017: найпопулярніші виші серед абітурієнтів
2164
Топ-5 гірських озер, які врятують від пекельної спеки
4 серпня, 19:02 Топ-5 гірських озер, які врятують від пекельної спеки
Настя Сукач 1331
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Бойовики готують низку терактів на Донбасі, – розвідка
 9 липня , 11:59
Сьогодні перші екіпажі дорожньої поліції виїдуть на чергування
 12 червня , 09:56
В Авдіївці проблеми з водопостачанням через обстріли бойовиків
 4 червня , 11:35
У Мар’їнці від ворожої кулі постраждав цивільний
 28 липня , 14:01
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук