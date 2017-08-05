Страшне ДТП на Волині: маршрутка врізалася в КАМАЗ, 15 людей травмовані

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У Луцьку 4 серпня водій маршрутки в’їхав у вантажівку ззаду, внаслідок чого 15 пасажирів зазнали травм.
За попередньою інформацією, 57-річному водію стало погано. У лікарні, куди доправили жителя Рожищенського району, погіршення його самопочуття пов’язали зі неймовірною спекою.
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Серед травмованих пасажирів – двоє дітей. У лікарню забрали чотирьох дорослих і одного хлопчика.
"З ДТП було доставлено 15 осіб. Одну жінку госпіталізовали в реанімаційне відділення, двоє в нейрохірургії. Характер травм – політравми: черепно-мозкові, переломи", – зазначив заступник головного лікаря Луцького травмпункту Андрій Смольянинов.
За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі слідство встановлює остаточні причини аварії.
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