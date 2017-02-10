Студентів і бюджетників автобусами звозять на похорон "Гіві": з'явилось фото

У Донецьку та Макіївці повідомляють про те, що місцевих мешканців примусово звозять на похорон одного з ватажків так званої "ДНР" з позивним "Гіві".

Зокрема, місцеві розповідають, що в навчальні заклади окупованих міст надійшло розпорядження виділити людей для поїздки на похорон терориста, пише видання "Сегодня".

"Прийшла рознарядка – виділити по сім осіб від школи", – зазначила мешканка Донецька.

Студенти в соцмережах розповідають, що їх у п’ятницю навіть звільнили від пар і примусово відправляють на похорон "Гіві".

Завтра в обов'язковому порядку з Єнакієвого у Донецьк приїдуть 350 бюджетників на похорон "Гіві". Перевізники паливо оплачують за свій рахунок,

– цитує видання мешканця Єнакієвого.

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У мережі з’являються фото автобусів, припаркованих вздовж узбіччя, на яких в центр Донецька звозять "плакальників".

Дорожній рух у центрі міста перекрито, а на прилеглих вулицях чергують співробітники так званої "поліції ДНР".

Нагадаємо, 10 лютого у Донецьку відбувається похорон одного з ватажків бойовиків так званої "ДНР" Михайла Толстих, якого більше знають за позивним "Гіві". Він був вбитий 8 лютого у власному кабінеті.