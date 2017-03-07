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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Суд триває: топ-5 брехні російської сторони у Гаазі

16:09, сьогодні 391 Читать новость на русском
Міжнародний суд у Гаазі
Міжнародний суд у Гаазі / politeka.net

Заступник міністра інформполітики Дмитро Золотухін заявив про вивчення фактів дезінформації та пропаганди у словах російського представника на міжнародному суді в Гаазі.

Про це Дмитро Золотухін повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, російський представник заявив про те, що Збройні сили України стріляли по житлових будинках, неодноразово порушували Мінські домовленості, а Росія не має жодної причетності до конфлікту.

Використовує також питання блокади, називаючи Україну саму спонсором тероризму. Заперечує результати розслідування JIT щодо MH17 й звинувачує Україну у використанні БУК-М1. Отже, повний пакет. І це тільки початок..,
– повідомив Золотухін.

Окрім цього, заступник міністра інформполітики склав рейтинг ТОП-5 брехні представників Росії в міжнародному суді в Гаазі:

1. Події на сході України є не військовою агресією, а внутрішньо-українським конфліктом, – Росія.

Насправді, заявив Золотухін, російські сили створювали, підтримували фінансово та проводили підготовку відповідних парамілітарних організацій на Донбасі ще у 2009 році «в контексті підготовки до активних дій проти України».

Крім того, державні органи та громадські організації України надали та продовжують надавати гігабайти підтверджень про присутність російських військ на суверенній території України,
– наголосив він.

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2. Також Росія заявила, що MH17 міг бути збитий українськими військовими, оскільки відповідні частини ЗСУ та техніка також могли знаходитися в наближенні до місця катастрофи, а міжнародна розслідувальна комісія та JIT не враховували російських доказів.

Розслідувачами вже давно відтворені усі факти і аспекти того, як БУК-М1, який вбив 298 людей, був привезений на територію України з Росії, знаходився під контролем російських найманців та керованих і спонсорованих ними терористів. Ракету випустили з конкретно встановленого місця,
– спростував чергову брехню Золотухін.

3. Неправда й те, що російської зброї та російських військових немає на Донбасі.

Зі слів Золотухіна, InformNapalm, Atlantic Council, Simon Ostrovsky, Bellingcat, Stop Terror, Security Service of Ukraine та інші організації, журналісти, експерти та волонтери створили гігабайти доказів того, що представники регулярних російських військових частин знаходилися на Донбасі. Є також і підтвердження тому, що російські війська використовували зброю, брали участь у бойових зіткненнях, постачали зброю і важку техніку російського виробництва терористам.

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4. Окрім цього, Україну звинуватили у недотриманні Мінських домовленостей.

Ескалація в Авдіївці була спровокована проросійськими терористами через 5 годин після телефонної розмови Володимира Путіна з Дональдом Трампом. Волонтери міжнародної спільноти ІнформНапалм зафіксували бронетехніку та важку артилерію, що знаходилася у безпосередній близькості до лінії зіткнення, що порушує норми домовленостей в рамках Мінських угод,
– наголосив Дмитро Золотухін.

5. Зі слів Росії, блокада свідчить про те, що Україна сама є спонсором тероризму. Та на українських підприємствах, які ще не встигли вкрасти росіяни, працюють громадяни України, що отримують зарплатню та сплачують податки до українського бюджету.

Нагадаємо, 7 березня Росія у Міжнародному суді ООН в Гаазі заявила, що бойовики на Донбасі самі знайшли зброю – радянську або залишену Збройними силами України.

Теги: Політика Суд Україна - Росія Гаазький трибунал Україна-Росія Кабінет Міністрів України Міністерство інформаційної політики
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