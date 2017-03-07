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Суд у Гаазі: МЗС України озвучило вимоги до Росії

00:25, сьогодні 1202 Читать новость на русском
Будівля МЗС України
Будівля МЗС України / politeka.net

Українська сторона назвала три вимоги до Росії.

Про це розповіла прес-секретар Міністерства закордонних України Мар'яна Беца, передає "5 канал".

"16 січня 2017 року Україна подала історичний позов до Міжнародного суду ООН проти Російської Федерації на підставі двох конвенцій: Конвенція про заборону фінансування тероризму та конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Наша головна мета – залучити Росію до відповідальності за порушення цих двох конвенцій", – зазначила Беца.

Речниця українського відомства підкреслила, що першою вимогою є те, щоб суд визнав, що Російська Федерація порушила ці конвенції – щоб для Росії настала політична і юридична відповідальність.

Друга – ми вимагаємо згідно з конвенцією, яка стосується заборони фінансування тероризму, припинити повністю забезпечення терористів (на Донбасі, – "24") зброєю, амуніцією, технікою і обладнанням, припинити їх фінансування,
– додала Марія Беца.

За словами представника МЗС, в рамках конвенції щодо заборони расової дискримінації, Україна також вимагає відновлення роботи Меджлісу у Криму, щоб уникнути "культурного знищення всього українського на півострові".

Третя вимога від України – Росія повинна надати грошову компенсацію за завдані збитки Україні на Донбасі та у Криму.

Читайте також: Єдине, що залишається Росії – ховатися за спотвореннями фактів, – МЗС

Нагадаємо, 16 січня 2017 року Петро Порошенко доручив МЗС України передати позов до Міжнародного суду ООН в Гаазі щодо порушення Росією Конвенції ООН щодо протидії фінансування тероризму та Конвенції щодо ліквідації усіх форм расової дискримінації.

6 березня у Міжнародному суді ООН, що в Гаазі, стартували слухання у справі "Україна проти Росії".

Теги: Україна-Росія Війна на Донбасі Україна Політика Суд Україна - Росія МЗС України Міністерство закордонних справ Гаазький трибунал
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