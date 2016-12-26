Суд відмовив захисникам Януковича у відеодопиті

Підстав для проведення відеодопиту колишнього президента України Віктора Януковича немає.

Ініціювали відеодопит захисники президента-втікача. Але слідчий суддя Печерського райсуду Києва вирішив інакше. Після чого адвокати Януковича заявили про упередженість судді та попросили його відвід.

Генпрокуратура подала клопотання про заочне досудове розслідування. Там заявили, що в разі проведення Януковича, вже через 2 місяці готові передати до суду справу про державну зраду.

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Нагадаю, 14 грудня Печерський районний суд Києва на закритому засіданні ухвалив затримання президента-втікача Віктора Януковича. Його звинувачують у державній зраді, йому загрожує довічне ув'язнення.