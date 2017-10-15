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Супервулкан у США може прокинутися раніше, – тривожна звістка від науковців

09:36, сьогодні 4447 Читать новость на русском
Супервулкан у США може прокинутися раніше, ніж передбачалося
Супервулкан у США може прокинутися раніше, ніж передбачалося / nationalgeographic.com

Супервулкан у Єллоустонському парку у США може прокинутися вже у найближчі кілька десятків, а не кілька сотень років, як передбачалося раніше.

Таку заяву зробили науковці, досліджуючи викопні рештки вулканічного попелу, повідомляє National Geographic.

За словами вчених, останнє виверження сталося після того, як у резервуар під кальдерою потрапили два свіжих припливи магми. Тобто процеси, які формують магматичний міхур, відбуваються набагато швидше, ніж передбачалося.

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Страшно уявити, як мало часу потрібно для того, щоб сплячий вулкан опинився на межі виверження,
– заявила одна з авторів доповіді Ханна Шамлу.

За словами співробітника Єллоустонської вулканічної обсерваторії Майкла Поланда, можливість різкого зростання активності кальдери виключена.

"Постійно трапляється щось цікаве. Але ми не бачили нічого такого, що змусило б нас думати, що описані в дослідженні магматичні процеси дійсно мають місце", – вважає Майкл Поланд.

Теги: LifeStyle США дослідження виверження вулкану наука
Джерело: 24 Канал
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