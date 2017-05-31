Сюмар розповіла, кого можуть українізувати після телебачення і радіо

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Депутати у Верховній Раді заговорили про нові мовні квоти. Цього разу – для друкованих журналів і газет.
Відповідний законопроект, який передбачає у друкованих ЗМІ 50% тексту українською, вже зареєстрований у парламенті
Про це повідомила голова комітету парламенту з питань інформаційної політики, нардеп від "Народного фронту" Вікторія Сюмар в інтерв'ю ЛІГА.net.
Якщо говорити не про інтернет-ЗМІ, а про пресу, то у нас є законопроект, що передбачає 50% україномовного контенту для друкованих ЗМІ,
– зазначила Сюмар.
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Голова комітету парламенту з питань інформаційної політики вважає, що Україна повинна йти у цьому напрямку шляхом стимулювання, а не директив – для тих, хто дотримується мовної квоти, зробити податкові пільги або пільги із розповсюдження.
"Тут ми ще будемо думати, як краще прописати, оскільки норми цього проекту переплітаються і з нормами мовних законів й нормами законопроектів від Кабміну, які зараз на розгляді в комітеті з питань інформполітики, які стосуються друкованих ЗМІ", – пояснила політик.
Нагадаємо, 23 травня Верховна Рада остаточно ухвалила закон про україномовні квоти на телебаченні в Україні. За проголосувало 269 депутатів – представники майже всіх фракцій та груп парламенту, окрім "Опозиційного блоку".