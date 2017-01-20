Такі депутати, як Рибалка є пособниками Росії, – екс-заступник глави СБУ Ягуней

У парламенті зібралася купа людей, які відкрито вирішують навіть не партійні, а власні вузькі фінансові питання. І щодо інциденту з Рибалкою необхідне ретельне розслідування, щоб нарешті розставити всі крапки над "і".

Таку думку в ефірі радіостанції "Ера" висловив генерал-майор, заступник голови СБУ в 2014-2015 роках Віктор Ягуней, коментуючи скандальний виступ 19 січня у Верховній Раді глави фінансового комітету, члена фракції Радикальної партії Сергія Рибалки, повідомляє "Українські Новини".

Як відомо, народний депутат голослівно звинуватив власника торгової мережі "АТБ" в замовних замахах на нього і менеджерів корпорації S.Group, яка належить Риблці.

За словами офіцера Служби безпеки України, в країні почастішали випадки навмисного підриву економіки представниками "п'ятої колони" Росії. Ягуней дав зрозуміти, що Рибалка цілком міг стати інструментом у руках ворогів України.

"Я не виключаю, що сам Рибалка став елементом маніпуляції в руках зовсім інших людей. Спроби знищення економічного потенціалу України здійснююься по дуже багатьох фірмах, які раніше мали магазини на окупованій території", – сказав Ягуней.

Він констатував, що як правило, підтримку таким бізнес-скандалам надають сумнівні інформаційні ресурси.

"Найцікавіше те, що таким ось інформаційним скандалам моментально надається підтримка на досить сумнівних Інтернет-ресурсах, які підконтрольні або "ЛНР"-"ДНР", або росіянам. І зрозуміло, що їм це вигідно, щоб у нас в Україні був бардак, щоб люди не мали нормальної роботи, економіка лежала в руїнах", – зазначив генерал-майор СБУ.

Ягуней також висловив свою щиру підтримку громадським активістам, які зважилися і нещодавно викрили Сергія Рибалку у використанні брудних замовних піар-технологій і тепер вимагають від парламентарія добровільного складання мандата.

"Як би там не було, наші вороги не дочекаються розвалу України. Держава вистоїть. Люди змінюються настільки швидко, що на це радісно дивитися. Хто б міг подумати, що молоді хлопці організувалися, задокументували отримання грошей від помічників Рибалки за чорні піар-технології і самі показали весь політтехнологічний бруд суспільству. Ще рік-півтора тому про це навіть ніхто не міг мріяти. Громадянське суспільство зміцнилося на 100%", – сказав Ягуней.

Він висловив також професійну думку щодо належної реакції СБУ на цей інцидент.

"На жаль, високоморальних людей, які б добровільно склали мандат хоча б на час розслідування дуже мало. По інциденту з Рибалкою необхідне ретельне розслідування, щоб нарешті розставити всі крапки над "і", – резюмував екс-заступник глави СБУ.

Довідка:

18 січня 2017 року громадські активісти Олексій Станчевський, Костянтин Дикань і Дмитро Воронков заявили про появу в Україні нових "темників", автором яких є команда народного депутата від Радикальної партії Сергія Рибалки. За словами активістів, у кінці 2016 року ці фірми провели експеримент-розслідування з виявлення внутрішніх українських сил, які намагаються грати на руку зовнішньому агресору – Росії. За щедру винагороду активісти поширювали в ЗМІ "темники" від Сергія Рибалки та його помічників.