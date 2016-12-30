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Таксист обстріляв п'яного пасажира у Києві, – ЗМІ

12:59, сьогодні 4
Пістолет
Пістолет / Фото з відкритих джерел

У Києві водій таксі обстріляв п’яного пасажира і поранив його.

Про це "Обозревателю" розповіли лікарі, які надавали допомогу потерпілому.

Інцидент стався в четвер, 29 грудня.

Як розповів 18-річний потерпілий, у нього з водієм виник конфлікт. Під час перепалки чоловік із невстановленої зброї (імовірно, травматичної) вистрілив хлопцю в ліве передпліччя і праве плече.

Потерпілого доставили в лікарню швидкої допомоги. За попередньою інформацією, хлопець перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Читайте також: Поліція застрелила чоловіка, що кидався з заточкою на перехожих у Хмельницькому

Теги: Україна Кримінал Київ
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