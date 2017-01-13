Терористи насильно примушують молодь воювати проти України

На окупований територіях Донбасу місцева терористична влада насильно призиває до лав бойовиків студентів.

Про це йдеться у звіті Головного управління розвідки Міноборони.

У зв’язку зі значним некомплектом особового складу з’єднань і частин

1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ, що пов’язано з масовим дезертирством російських військовослужбовців, окупаційним командуванням інтенсифіковано насильну призовну кампанію серед населення тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, у тому числі за рахунок студентів середньо-технічних та вищих навчальних закладів,

– розповіли військові.

Також наголошується, що у навчальних центрах скорочено термін підготовки молоді за всіма військовими спеціальностями.

Як наслідок, зростає кількість небойових втрат, пов’язаних з низькою професійною підготовкою новобранців,

– додали у розвідці.

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