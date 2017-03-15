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Терористи захопили цілий ряд підприємств Ахметова

15:51, сьогодні 1402
Захоплення підприємств ДТЕКу
Захоплення підприємств ДТЕКу / 24 Канал

Через "націоналізацією" підприємств під час блокади Донбасу ряд підприємств енергетичної компанії ДТЕК, яка належить олігарху Рінату Ахметову, захопили бойовики.

ДТЕК заявив про втрату управління над 11 підприємствами, які розташованими на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Про це йдеться в повідомленні прес-служби енергохолдингу.

Відповідні підприємства отримали від терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР" повідомлення про необхідність перереєстрації і початок інвентаризації майна.

Читайте також: Донбаські шахти олігарха Ахметова припинили свою роботу

У компанії наводять назвави підприємств, які більше не контролює ДТЕК: ПАТ ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу, ТОВ Моспинське НВП, ПАТ ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля, ТОВ ДТЕК Східенерго (ВП Зуївська ТЕС), ПАТ ДТЕК Донецькобленерго, ТОВ Техремпоставка, ТОВ ДТЕК Свердловантрацит, ТОВ ДТЕК Ровенькиантрацит, ТОВ Електроналадка, ТОВ ДТЕК Високовольтні мережі і ТОВ ДТЕК Сервіс.

Нагадаємо, 15 березня Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення.

Раніше терористи так званої "ДНР" захопили два готелі "Донбас Палас" і "Парк Інн", що належали олігарху Рінату Ахметову. Будівлі готелів захопили озброєні представники псевдореспубліки і конфіскували все обладнання.

Теги: Україна Блокада Кримінал Війна на Донбасі Рінат Ахметов вугільна промисловість
Джерело: 24 Канал
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