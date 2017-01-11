  • укр
  • рус
18:27
11 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Про що мріє російська речниця МЗС. Нове мірило добробуту росіян
Вєсті Кремля
09:44, сьогодні
Вєсті.UA. Трампобал для Ляшка. Політичний календар на 2017 рік
Вєсті.UA
19:44, 10 січня
Розслідування: як НБУ продав колекторам кредитів на величезну суму
ЦРУ
22:02, 10 січня
Випуск новин за 17:00: Компромат проти Трампа. Щасливець року
Випуск новин
17:59, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Тіллерсон зробив заяву щодо агресії Росії

18:12, сьогодні 243 Читать новость на русском
Рекс Тіллерсон
Рекс Тіллерсон / Getty Images

Кандидат на посаду Державного секретаря США Рекс Тіллерсон провів перші слухання у Сенаті.

Під час своєї промови він підкреслив, Росія несе пряму загрозу небезпеці США, щоправда Вашингтон сам у цьому винен.

Крім того, політик не визнав анексію Криму.

Ми повинні об'єктивно оцінювати дії Росії. Росія сьогодні становить небезпеку, але вона є не непередбачуваною у просуванні своїх власних інтересів. Вона вторглася в Україну, в тому числі, забрала Крим, який їй не належить, і підтримала сирійську армію, яка грубо порушує закони війни. Наших соратників в НАТО Росія, що відроджується, має турбувати. Але ці двері були відчинені, і ненавмисні сигнали були відправлені через відсутність американського лідерства,
– зауважив кандидат на посаду Держсекретаря.

За його словами, США не визнавали того факту, що Росія думає інакше, щоправда з нею має буде відвертий і відкритий діалог щодо її амбіцій.

Там, де співпраця з Росією на основі спільних інтересів можлива, наприклад, у зменшенні глобальної загрози тероризму, нам потрібно вивчити ці можливості. Там, де важливі відмінності залишаються, ми повинні бути стійкими щодо захисту інтересів Америки та її союзників. Росія повинна знати, що ми будемо нести відповідальність за свої зобов'язання і зобов'язання перед нашими союзниками, і що Росія повинна відповідати за свої дії,
– підкреслив Тіллерсон.

Також він не захотів використовувати термін "військовий злочинець" щодо президента Росії Володимира Путіна та, на його думку, є 4 категорії відносин: друзі,партнери,супротивники і вороги, однак Росія зараз є супротивником для США, проте ще не є ворогом.

Як Росія діє силою, то відповідь має бути теж пропорційною – силою. Відтак, я виступаю за надання Україні оборонного озброєння та засобів нагляду у зв’язку з анексією Криму. Щодо санкцій, то це потужний інструмент, але його треба добре продумати, щоб це не зачіпало інтереси США,
– резюмував американець.

Читайте також: Росія має відповісти, – номінант на посаду держсекретаря США

Теги: Політика Україна США Зброя Анексія Криму Володимир Путін Україна-Росія Новини Росії
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Фантастична історія тенісиста, який змінив олімпійський спорт на параолімпійський
сьогодні, 12:31 Фантастична історія тенісиста, який змінив олімпійський спорт на параолімпійський
Оксана Тропотяга
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 70
Невідомі в камуфляжі влаштували погром в кабінеті Марушевської: з'явились фото
 22 листопада 2016 , 13:55 18
На фронті знову непоправні втрати: в українських воїнів є загиблі і поранені
 21 грудня 2016 , 13:03 9
Бойовики застрелили російського офіцера на Донбасі
5 серпня 2016 , 12:37 2
Нардеп задекларував біткоїнів на понад 3 мільйони доларів
 4 листопада 2016 , 17:17 1
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук