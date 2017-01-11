Тіллерсон зробив заяву щодо агресії Росії

Кандидат на посаду Державного секретаря США Рекс Тіллерсон провів перші слухання у Сенаті.

Під час своєї промови він підкреслив, Росія несе пряму загрозу небезпеці США, щоправда Вашингтон сам у цьому винен.

Крім того, політик не визнав анексію Криму.

Ми повинні об'єктивно оцінювати дії Росії. Росія сьогодні становить небезпеку, але вона є не непередбачуваною у просуванні своїх власних інтересів. Вона вторглася в Україну, в тому числі, забрала Крим, який їй не належить, і підтримала сирійську армію, яка грубо порушує закони війни. Наших соратників в НАТО Росія, що відроджується, має турбувати. Але ці двері були відчинені, і ненавмисні сигнали були відправлені через відсутність американського лідерства,

– зауважив кандидат на посаду Держсекретаря.

За його словами, США не визнавали того факту, що Росія думає інакше, щоправда з нею має буде відвертий і відкритий діалог щодо її амбіцій.

Там, де співпраця з Росією на основі спільних інтересів можлива, наприклад, у зменшенні глобальної загрози тероризму, нам потрібно вивчити ці можливості. Там, де важливі відмінності залишаються, ми повинні бути стійкими щодо захисту інтересів Америки та її союзників. Росія повинна знати, що ми будемо нести відповідальність за свої зобов'язання і зобов'язання перед нашими союзниками, і що Росія повинна відповідати за свої дії,

– підкреслив Тіллерсон.

Також він не захотів використовувати термін "військовий злочинець" щодо президента Росії Володимира Путіна та, на його думку, є 4 категорії відносин: друзі,партнери,супротивники і вороги, однак Росія зараз є супротивником для США, проте ще не є ворогом.

Як Росія діє силою, то відповідь має бути теж пропорційною – силою. Відтак, я виступаю за надання Україні оборонного озброєння та засобів нагляду у зв’язку з анексією Криму. Щодо санкцій, то це потужний інструмент, але його треба добре продумати, щоб це не зачіпало інтереси США,

– резюмував американець.

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