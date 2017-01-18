Трамп не робитиме Росії ніяких подарунків, – експерт

Заява Дональда Трампа щодо обмеження ядерного потенціалу Росії в обмін на пом’якшення антиросійських санкцій – одна із заготовок нового президента. Трамп може зробити ще й інші пропозиції Москві, але мова не йтиме про беззастережне зняття санкцій.

Таку думку сайту "24" висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Трамп міркує як бізнесмен: якщо від чогось відмовлятися або йти на поступки, то що Росія запропонує натомість? Він торгуватиметься і пропонуватиме різні зустрічні варіанти. Трамп не скаже просто Путіну: давайте дружити. Накопичилося багато проблем і він буде чекати пропозицій. Ніяких подарунків ніхто нікому робити не буде,

– вважає Фесенко.

Серед таких проблем – ситуація з Іраном, де у США можуть бути серйозні протиріччя з Росією, врегулювання конфлікту в Сирії, взаємовідносини з Китаєм. На думку політолога, Трамп не обмежиться переговорами щодо скорочення Росією ядерного потенціалу.

"Ось візьміть програму НАТО протиракетної оборони, яка дуже хвилює Росію. Але і США можуть сказати про те, що Москва розмістила ракетні комплекси "Іскандер" у Калінінградській області, активно мілітаризує Крим, тож треба робити якісь кроки щодо демілітаризації. США будуть пропонувати Росії зменшити присутність ядерної зброї на кордоні з НАТО", – зазначає Фесенко.

Трамп і Путін, вважає експерт, у комплексі розглядатимуть і ситуацію на Близькому Сході, і програми, пов'язані зі створенням системи протиракетної оборони. Але і Москва наполягатиме на тому, щоб НАТО зменшило свою присутність у країнах Балтії.

Тут вже питання до країн Балтії, які дуже побоюються Росії. Їм потрібні гарантії безпеки. Відповідно, Кремль повинен відвести військовий контингент від країн Балтії. Тут дуже багато непростих питань, і не треба чекати швидких результатів,

– наголосив Володимир Фесенко.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп в інтерв'ю британській газеті Times заявив, що готовий запропонувати президенту Росії Володимиру Путіну зняття санкцій в обмін на скорочення ядерних арсеналів.