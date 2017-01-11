Трамп у своєму стилі прокоментував звинувачення про зв'язки з Москвою

Обраний президент США Дональд Трамп відреагував на закиди про зв'язки з Росією.

Про це він написав у своєму Twitter.

За словами Трампа, повідомлення про нібито про його тісні контакти з Кремлем є сфабрикованими і такі закиди він називає нічим іншим, як "полюванням на відьом".

FAKE NEWS - A TOTAL POLITICAL WITCH HUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 січня 2017 р.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація про те, що Росія має на Трампа компромат сексуального характеру.



11 січня відбудеться його перша прес-конференція після перемоги на президентських виборів. Інавгурація Дональда Трампа запланована на 20 січня.