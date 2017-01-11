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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Трамп у своєму стилі прокоментував звинувачення про зв'язки з Москвою

07:23, сьогодні 476 Читать новость на русском
І це ще він навіть не зайшов у Білий дім
І це ще він навіть не зайшов у Білий дім / Getty images

Обраний президент США Дональд Трамп відреагував на закиди про зв'язки з Росією.

Про це він написав у своєму Twitter.

За словами Трампа, повідомлення про нібито про його тісні контакти з Кремлем є сфабрикованими і такі закиди він називає нічим іншим, як "полюванням на відьом".

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація про те, що Росія має на Трампа компромат сексуального характеру.

11 січня відбудеться його перша прес-конференція після перемоги на президентських виборів. Інавгурація Дональда Трампа запланована на 20 січня.

Теги: Політика Дональд Трамп США Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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