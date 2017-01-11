Трамп визнав причетність Росії до кібератак на США

Дональд Трамп заявив, що різні країни неодноразово здійснювали хакерські атаки на урядові сервери США.

Про це він сказав на першій прес-конфереції після обрання на посаду голови Білого дому.

Він також визнав факт хакерських нападів з боку Росії.

Я думаю, це була Росія,

– сказав Трамп.

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Колишній бізнесмен додав, що китайці теж здійснюють кібератаки на США.

У нас є кращі в світі фахівці з комп'ютерних технологій. Ми будемо працювати над тим, щоб забезпечити захист,

– сказав Трамп.