Трамп визнав причетність Росії до кібератак на США

Дональд Трамп заявив, що різні країни неодноразово здійснювали хакерські атаки на урядові сервери США.
Про це він сказав на першій прес-конфереції після обрання на посаду голови Білого дому.
Він також визнав факт хакерських нападів з боку Росії.
Я думаю, це була Росія,
– сказав Трамп.
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Колишній бізнесмен додав, що китайці теж здійснюють кібератаки на США.
У нас є кращі в світі фахівці з комп'ютерних технологій. Ми будемо працювати над тим, щоб забезпечити захист,
– сказав Трамп.
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