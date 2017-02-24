Троїцьке обстріляли з зенітних установок

За минулу добу у зоні АТО зафіксували 83 обстріли.

Про це повідомили у прес-центрі АТО.

На донецькому напрямку танк окупантів неодноразово вів вогонь по Авдіївці. З мінометів різних калібрів вони обстрілювали Піски, Зайцеве, Троїцьке та Кам’янку. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Новгородське, Піски, Авдіївку, Верхньоторецьке, Новоселівку, Луганське, Зайцеве.

На луганському напрямку з мінометів різних калібрів російсько-окупаційні війська обстріляли Попасну та Новозванівку, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів – Троїцьке, Кримське та Новоолександрівку. По Новозванівці вогонь вели БМП противника.

На маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів обстріляли Красногорівку, Новотроїцьке, Тарамчук, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Водяне, Павлопіль, Гнутове, Широкине, Новотроїцьке.

По Широкиному та біля Новгородського вогонь вів снайпер.

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