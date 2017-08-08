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Це огидно, – Портников прокоментував заяву Саакашвілі про російське походження Клімкіна

21:47, сьогодні 0
Портников розкритикував Саакашвілі за заяву про Клімкіна
Портников розкритикував Саакашвілі за заяву про Клімкіна / Фото з вільних мереж

Заява екс-голови Одеської ОДА та лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі, в якій він згадав про етнічне – російське – походження глави МЗС України Павла Клімкіна є огидною.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав українських журналіст, політичний оглядач Віталій Портников.

"Недоброзичливці Міхеїла Саакашвілі, коли він був президентом Грузії, постійно поширювали інформацію про вірменське походження політика. Водночас ніби за замовчуванням вважали, що бути вірменином – із невідомих мені причин – гірше, ніж бути грузином, і що громадянин Грузії вірменського походження не може бути главою держави", – пригадав Портников.

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Журналіст також зазначив, що йому здавалося, що сам Саакашвілі активно протистояв цій "середньовічній тенденції побудови держави на хиткому фундаменті "крові і землі".

Але сьогодні він сам заговорив про чуже етнічне походження, звинувативши міністра закордонних справ України Павла Клімкіна. І це, чесно кажучи, огидно,
– написав Портников, зазначивши, що на Клімкін, ні український прем’єр Володимир Гройсман не приховують своє походження.

"Головне – що всі ми українці, що ми будуємо державу, яка повинна захистити український народ, його історичний досвід, його культуру і мову. Це і є політична нація. Те, чому варто навчитися народам Кавказу", – заявив журналіст.

Теги: Павло Клімкін Міхеїл Саакашвілі Новини України Новини політики
Джерело: 24 Канал
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