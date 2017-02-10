Це відбудеться до літа, – в ЄС дають нові надії щодо безвізу для українців

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер підтвердив інформацію, що безвізовий режим для України ЄС планує запровадити до літа.

Про це він сказав під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом у Брюсселі.

Також я забув сказати, що ми обговорювали питання лібералізації візового режиму – це відбудеться до літа,

– сказав Юнкер.

Нагадаємо, 9 лютого кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі повідомив, що Україна отримає безвіз з ЄС 12 червня , проте пізніше представник ЄС в Україні Девід Стулік розповів, чому не варто вірити новинам про чергові конкретні дати надання безвізу.

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