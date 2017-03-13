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БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Цьогоріч рекордна кількість дітей загинула внаслідок війни у Сирії , — ООН

11:34, сьогодні 88 Читать новость на русском
Діти у Сирії
Діти у Сирії / www.credo-ua.org

За даними дитячого фонду ЮНІСЕФ, за минулий рік у Сирії загинули понад 650 дітей, при цьому понад третина із них перебували у чи поруч зі школою.

Про це йдеться у новому звіті ООН, передає ВВС Україна.

За даними ЮНІСЕФ, за минулий рік щонайменше вісім з половиною сотень дітей були вимушені брати участь у бойових діях на боці збройних угруповань. Цю інформацію ЮНІСЕФ опублікували напередодні шестиріччя початку конфлікту у Сирії.

Напередодні міжнародна благодійна організація Save The Children повідомила, що діти у Сирії переживають "токсичний стрес". Перебування у такому стані може стати причиною появи у дорослому віці серйозних проблем зі здоров'ям, у тому числі психічних.

Читайте також: ООН прямо звинуватила Росію та Сирію у вчиненні військових злочинів

Теги: Війна у Сирії ООН Діти Неповнолітні Жертви ЮНІСЕФ
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