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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Тука пояснив, чому Савченко не варто займатися обміном полонених

17:17, сьогодні 1235 Читать новость на русском
Георгій Тука
Георгій Тука / 24 Канал

Народний депутат Надія Савченко не повинна була оприлюднювати списки полонених на Донбасі українців, їхнім обміном повинні займатися українські спецслужби.

Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, повідомляє "Еспресо".

Тука зазначив, що ще з перших днів початку конфлікту на Донбасі, коли він займався волонтерською роботою, його намагалися залучити до вирішення питань визволення українців з полону. Проте Тука весь час відмовлявся від цього.

Я надто добре вивчав досвід І та ІІ чеченських війн і я чудово знаю, по-перше, наскільки це складно, по-друге – скільки навколо цього бруду та шахрайства. Іноді це перетворюється просто на торгівлю людьми. Тому я категорично від цього відмовився. Я переконаний у тому, що цим повинні займатися виключно спецслужби,
– наголосив заступник міністра.

Саме тому він виступає проти ініціативи Савченко щодо публікації списків полонених. Йому також незрозуміло, яким саме чином нардеп може впливати на цей процес.

Читайте також: Савченко назвала власні списки полонених некоректними

У неї немає жодних повноважень. Вона нікого не може ані затримати, ані звільнити. Це не її повноваження взагалі. Вона не Служба безпеки, не Міністерство внутрішніх справ,
– резюмував Тука.

Нагадаємо, 10 січня депутат Надія Савченко оприлюднила список українських полонених, а також осіб, яких вимагають видати представники "ЛНР" і "ДНР".

В СБУ розкритикували Надію Савченко за цей список, та назвали перелік його "некоректним".

Теги: Україна Політика Георгій Тука Надія Савченко Обмін полоненими СБУ
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