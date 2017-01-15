Тука пояснив, чому Савченко не варто займатися обміном полонених

Народний депутат Надія Савченко не повинна була оприлюднювати списки полонених на Донбасі українців, їхнім обміном повинні займатися українські спецслужби.

Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, повідомляє "Еспресо".

Тука зазначив, що ще з перших днів початку конфлікту на Донбасі, коли він займався волонтерською роботою, його намагалися залучити до вирішення питань визволення українців з полону. Проте Тука весь час відмовлявся від цього.

Я надто добре вивчав досвід І та ІІ чеченських війн і я чудово знаю, по-перше, наскільки це складно, по-друге – скільки навколо цього бруду та шахрайства. Іноді це перетворюється просто на торгівлю людьми. Тому я категорично від цього відмовився. Я переконаний у тому, що цим повинні займатися виключно спецслужби,

– наголосив заступник міністра.

Саме тому він виступає проти ініціативи Савченко щодо публікації списків полонених. Йому також незрозуміло, яким саме чином нардеп може впливати на цей процес.

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У неї немає жодних повноважень. Вона нікого не може ані затримати, ані звільнити. Це не її повноваження взагалі. Вона не Служба безпеки, не Міністерство внутрішніх справ,

– резюмував Тука.

Нагадаємо, 10 січня депутат Надія Савченко оприлюднила список українських полонених, а також осіб, яких вимагають видати представники "ЛНР" і "ДНР".



В СБУ розкритикували Надію Савченко за цей список, та назвали перелік його "некоректним".