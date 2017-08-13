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"Тверда валюта": курс біткоїна подолав новий історичний максимум

14:04, сьогодні 641 Читать новость на русском
Bitcoin подолав новий історичний максимум
Bitcoin подолав новий історичний максимум / Getty images

Вперше в історії курс криптовалюти Bitcoin перевищив позначку у 4 тисячі доларів.

Станом на ранок 13 серпня, за даними агрегатора з бірж криптовалют Coinmarketcap.com, за один Bitcoin дають 4164,87 долара.

Читайте також: Компанії масово купують біткоїни, аби у разі кібератаки платити вірусам-здирникам, – Times

За добу курс криптовалюти підскочив на понад 10%.

Попередній історичний максимум у 3000 доларів Bitcoin подолав лише тиждень тому, нагадує спеціалізоване видання Techcrunch.

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