У 2015 році подібний випадок стався в Балаклії на цих складах, – Полторак

У грудні 2015 року у Генштабі повідомляли, що склад боєприпасів в Балаклії ледь не підпалили. Тоді казали, що то була спроба диверсії.

Про це заявив міністр оборони Степан Полторак під час брифінгу.

Очільник міністерства пов'язав події в Балаклії з гібридною війною з боку Росії. На його думку, диверсію могли влаштувати поплічники терористів, які виконують такого роду бойові завдання. За підрахунками Міністерства оборони, в зоні АТО налічували до 5 тисяч особового складу регулярних військ Росії.

Це вже не перший випадок проведення диверсій на наших об'єктах стратегічного значення. Ще в грудні 2015 року подібний випадок стався в Балаклії на цих складах. Тоді ми чіткими діями спрацювали і попередили ці наслідки. На жаль, сьогодні сталися вибухи, і вони ще тривають,

– повідомив Степан Полторак.

За словами міністра, попередню диверсію вчасно ліквідували, оскільки вона почалась пожежею, яку оперативно загасили.

Полторак додав, що обороноздатність країни не зазнала значних збитків внаслідок вибуху в Балаклії, оскільки більша частина боєприпасів України зберігалась на інших військових складах.

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Нагадаємо, що на військових складах на Харківщині стався вибух, пожежа від якого може тривати до 7 днів.



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