У багатоповерхівці в Херсоні прогримів вибух

16 січня в одній з багатоповерхівок Херсона у Шуменському мікрорайоні прогримів вибух.

Вибух пролунав на першому поверсі у під’їзді. В результаті вибуху постраждав один з мешканців будинку, який виносив сміття (чоловік отримав поранення осколками скла, вибитого вибуховою хвилею). 18-річного хлопця контузило, і викликана на місце бригада швидкої допомоги виявила у нього осколкові поранення спини.

На даний момент на місці події працюють фахівці-вибухотехніки. Правоохоронці встановлюють причетних до вибуху осіб та з'ясовують обставини, за яких стався.

Нагадаємо, це вже не перший вибух у багатоповерхівка з початку 2017 року в Україні. До цього двічі лунали вибухи у Сумах – в ніч на 4 січня та 9 січня.



Також вибухи у будинках лунали в Одесі, Хмельницькій області та Рівному. А також замах за допомогою гранати був здійснений у Києві.