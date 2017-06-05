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У Бердянську двоє чоловіків напали на патрульного поліції

00:06, сьогодні 376 Читать новость на русском
У Бердянську напали на поліцейського
У Бердянську напали на поліцейського

Двоє харків'ян побили поліцейського та намагались вкрасти службову машину.

Про це повідомила перс-служба Нацполіції Запорізької області.

Інцидент трапився 3 червня в Бердянську. Патрульні поліції виявили машину, в якої не працювали задні габарити. За порушення правил дорожнього руху поліцейські зупинили автомобіль. Під час перевірки документів з машини вийшли два чоловіка, які поводили себе агресивно.

З автівки вийшло двоє пасажирів, один з яких почав штовхати поліцейських та декілька разів ударив ногою по службовому автомобілю. Під час затримання інший пасажир, що стояв поруч, наніс співробітнику поліції два удари ногою в обличчя. В результаті перший правопорушник вирвався, сів до службового автомобілю та намагався втекти,
– йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали нападників. Ними виявились жителі Харківської області 1976 та 1985 року народження.

Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею "незаконне заволодіння транспортним засобом" та "погроза або насильство у відношенні працівника правоохоронного органу". Водію автомобіля виписали штраф.

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Теги: Україна Бердянськ Запоріжжя Поліція арешт Кримінал
Джерело: 24 Канал
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