У Брюсселі вшановують жертв терактів 22 березня

У Бельгії відзначають першу річницю терактів у аеропорту та метро 22 березня 2016 року.

Люди, які пережили цю подію, досі не можуть оговтатися.

Перед тим, як тікати з аеропорту Завентем, я почув, що пролунав вибух. І сказав собі, що цілком імовірно пролунає і другий. Тож я вирішиив тікати звідси,

– повідомив очевидець подій Андре Пінто.

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Нагадаємо, 22 березня 2016 року у столиці Бельгії пролунала серія вибухів. Терористи-смертники привели у дію вибухові пристрої в аеропорту Завентем і на станції метро Мельбік, неподалік будівлі Європарламенту.