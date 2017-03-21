У Брюсселі вшановують жертв терактів 22 березня
12:28, сьогодні 29 Читать новость на русском
У Бельгії відзначають першу річницю терактів у аеропорту та метро 22 березня 2016 року.
Люди, які пережили цю подію, досі не можуть оговтатися.
Перед тим, як тікати з аеропорту Завентем, я почув, що пролунав вибух. І сказав собі, що цілком імовірно пролунає і другий. Тож я вирішиив тікати звідси,
– повідомив очевидець подій Андре Пінто.
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Нагадаємо, 22 березня 2016 року у столиці Бельгії пролунала серія вибухів. Терористи-смертники привели у дію вибухові пристрої в аеропорту Завентем і на станції метро Мельбік, неподалік будівлі Європарламенту.
Джерело: 24 Канал
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