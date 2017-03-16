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У Долині нарцисів сталась пожежа: опубліковані фото

23:39, 15 березня 598 Читать новость на русском
Долина нарцисів
Долина нарцисів / Фото з відкритих джерел

Одна з популярних туристичних місцин України – Долина нарцисів частково вигоріла.

Про це повідомила журналістка Алла Хаятова на своїй сторінці у Facebook.

Пожежа, яка перекинулась і на Долину нарцисів, спричинив підпал сухої трави. Як відомо, сезон цвітіння нарцисів ще не почався. І, очевидно, у цьому році цвітіння Долини опинилось під загрозою. Оскільки невідомо, чи цибулини квітів не постраждали від вогню.

"Унікальне поле, яке є заповідною зоною, всуціль вкрите плямами згорілої трави і землі. Де-не-де ще тліє. Вогнищ було так багато, що думок про випадкові підпали (скажімо, від недопалка) не виникає. Швидше за все, спалюванням сухостою та минулорічних рослин зайнялися самі працівники чи то охорона. Власне, ця справа – палити угіддя замість прибирання – на Закарпатті не рідкість", – пише місцеве видання "Ужгород".

Теги: Україна Новини Закарпаття Пожежа
Джерело: 24 Канал
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