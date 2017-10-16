У Кенії поліція вбила 33 людини під час протестних акцій: фоторепортаж

Поліція Кенії вбила щонайменше 33 особи у столиці під час протестів після виборів в серпні.

Про це повідомили правозахисники Amnesty International і Human Rights Watch, передає Reuters.

У доповіді зазначається, що жорстока сила поліції проти протестувальників і жителів, які підтримують лідера опозиції Раїла Одінга, викликала загибель багатьох людей в Найробі.

Президентські вибори в Кенії пройшли 8 серпня. Президент Ухуру Кеніата був переизбран на другий термін. Через численні фальсифікації результати голосування були скасовані Верховним судом, повторне голосування має відбутися 26 жовтня.

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Однак, лідери опозиції впевнені, що і це пройде з порушеннями. Опозиціонери заявили про бойкот виборів до тих пір, поки не буде проведена виборча реформа та введена прозора система голосування.