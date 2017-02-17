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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА

У Києві обмежать рух транспорту

15:39, сьогодні 267 Читать новость на русском
Київ
Київ / telegraf.com.ua

Київська міська влада постановила обмежити рух центром столиці через пам'ятні заходи з вшанування Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомили на офіційному сайті КМДА.

Постанова діятиме з 18 до 22 лютого з 7 ранку і до закінчення заходів, присвячених третій річниці Революції Гідності.

Рух перекриють вулицею Хрещатик від вулиці Богдана Хмельницького. Частково "зупиняться" вулиці Михайлівська, Архітектора Городецького, Ольгинська. І звичайно ж, Інститутська – на відрізку від алеї Героїв Небесної Сотні до перехрестя з Шовковичною.

Обмеження стосуватимуться і розкладу руху та маршрутів громадського транспорту.

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Теги: Київ
Джерело: 24 Канал
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