У Києві знайшли велику партію російського "бояришніка"

В столиці вилучили три тонни смертельно-небезпечного сиропу з підпільного цеху, де розливали алкоголь.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

Цех працював у Голосіївському районі столиці. Слідчі підозрюють, що російський "бояришнік" використовували для виготовлення сурогату.

Правоохоронці вилучили три тонни готової для реалізації горілки "Пшенична", запакованої в коробки "Тетрапак". А також 500 літрів фальшивого коньяку і пристрої для виготовлення та фасування горілчаних виробів.

Слідство встановлює причетних до виготовлення та розповсюдження сурогату.

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